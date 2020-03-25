СК расследует массовое заражение в детсаду Омска

Следователи проверяют информацию о заражении малышей в детсаду Омска острой кишечной инфекцией, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 20 марта в детсаду № 344, расположенном на улице Иванишко в Омске, произошло массовое заражение детей ротовирусной инфекцией, семеро заболевших были госпитализированы в инфекционный стационар. Четверо выписаны, трое находятся на стационарном лечении.

Следователи дадут действиям сотрудников учреждения правовую оценку по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).