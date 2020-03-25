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СК расследует массовое заражение в детсаду Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Следователи проверяют информацию о заражении малышей в детсаду Омска острой кишечной инфекцией, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 20 марта в детсаду № 344, расположенном на улице Иванишко в Омске, произошло массовое заражение детей ротовирусной инфекцией, семеро заболевших были госпитализированы в инфекционный стационар. Четверо выписаны, трое находятся на стационарном лечении.

Следователи дадут действиям сотрудников учреждения правовую оценку по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

вспоминается анекдот про мужика который гуся за миллион продавал - очень деньги нужны....

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?