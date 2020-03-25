Лев Лещенко попал в Коммунарку из-за коронавируса

Певец Лев Лещенко сам приехал в больницу, чтобы пройти обследование на коронавирус, пока вирус у артиста не подтвержден, сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", — сказал Дмитриев «Интерфаксу».

Олег Дмитриев ранее рассказал Telegram-каналу «Подъем», что он вместе с Лещенко прилетел в Россию из США 11 марта, о обоих были признаки ОРВИ. Понаблюдав за своим состоянием, решили вызвать врача на дом, но на вызов никто не приехал. Дмитриев считает, что врачи боятся ездить на вызовы, связанные с подозрением на коронавирус.

В России, по данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом — 495 человек, 22 из которых уже выписали по выздоровлению.