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Лев Лещенко попал в Коммунарку из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Olga Stepinsh / CC BY-SA 3.0

Певец Лев Лещенко сам приехал в больницу, чтобы пройти обследование на коронавирус, пока вирус у артиста не подтвержден, сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он поехал в больницу с женой сам. Почувствовал недомогание, обратился к знакомым врачам в клиниках, у друзей проконсультировался. Они посоветовали ему поехать в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением (на коронавирус). Сейчас провели анализы, через три дня узнаем", — сказал Дмитриев «Интерфаксу».

Олег Дмитриев ранее рассказал Telegram-каналу «Подъем», что он вместе с Лещенко прилетел в Россию из США 11 марта, о обоих были признаки ОРВИ. Понаблюдав за своим состоянием, решили вызвать врача на дом, но на вызов никто не приехал. Дмитриев считает, что врачи боятся ездить на вызовы, связанные с подозрением на коронавирус.

В России, по данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом — 495 человек, 22 из которых уже выписали по выздоровлению.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

вспоминается анекдот про мужика который гуся за миллион продавал - очень деньги нужны....

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?