Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков во время визита главы государства в больницу в Коммунарке попросил одну из сотрудниц снять видео на телефон, а затем уничтожить его — видео опубликовано в соцсетях.

Путин во вторник осмотрел больницу в Коммунарке, предназначенную для пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. Президента одели в специальный костюм, и он прошел по боксам с больными.

Во время обхода отделения президента снимали на смартфон. Песков попросил об этом одну из сотрудниц и дал ей свой телефон.

«По Telegram отправите, там один только контакт — написано "Дима", телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — попросил Песков женщину.

Такое решение пресс-секретарь принял, чтобы не подвергать президента риску, а времени на дезинфекцию не было.

В руках у Пескова был смартфон, похожий на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. Согласно данным в интернет-магазинах, цена первого превышает 15 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей.