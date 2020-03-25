Первый человек с подозрением на коронавирус зарегистрирован в Бурятии

Вирусологическая лаборатория в Бурятии во вторник дала первый предварительный положительный диагноз на коронавирус у одного из пациентов. Для подтверждения пробы отправлены в центр вирусологии «Вектор» в Новосибирск, сообщила пресс-служба правительства республики.
В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Принят полный комплекс мер реагирования. Врачи определят контактных людей, проверят их и организуют предварительную самоизоляцию.
Проводится весь объем необходимых
противоэпидемических мероприятий для
предотвращения распространения
инфекции. Исследования
на коронавирус проводятся на базе
лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
в Бурятии.
На сегодняшний день проведены более 1,7 тысячи исследований от 1 тысячи человек. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме.