Лабораторию диагностики коронавируса запустили в Красноярске. ВИДЕО

Лабораторию, где анализы красноярцев проверяют на коронавирус, запустили в Красноярске, до этого все анализы отправляли в новосибирский центр вирусологии «Вектор», сообщает оперативный штаб по коронавирусу региона.

Раньше в Красноярском крае делали только экспресс-тесты, а теперь начали проводить полноценное исследование, которое с высокой точностью покажет, является ли человек носителем вируса. Результаты анализа врачи получают в течение суток. Это позволяет оперативно начать лечение.







Анализы на коронавирус делаются прибывшим из-за границы, тем, кто контактировал с заболевшими и пациентам с пневмониями.

Лаборатория находится в БСМП. Врачи проживают прямо в больнице. Им оборудовали специальные места для питания и отдыха. Общественники решили скинуться и купить врачам кофемашину.

В Красноярском крае выявлено шесть зараженных коронавирусом. Из них трое уже выздоровело. Более тысячи человек в регионе находятся в больнице под наблюдением.