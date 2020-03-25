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Астролога из Читы «распяли» на ТВ за бизнес на коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Астролог из Читы Анютенция Матюшкина в марте на своей странице в Instagram выложила видео, в котором заверяла, что может узнать предрасположенность человека к заболеванию коронавирусом за 900 рублей. Эксперты назвали ее бизнес «разводом лохов» в эфире передачи «На самом деле».

В эфире программы продемонстрировали запись из Instagram, где девушка говорит, что у некоторых людей из-за «низкого Марса» можно определить возможность заболевания коронавирусом.

«Если вы хотите посмотреть это, то пишите мне. Стоимость всего 900 рублей, я посмотрю и моментально отвечу. Я до последнего не поддавалась панике, но сейчас мне даже самой страшно», — заверила она.


В эфире передачи на «Первом канале» Матюшкина стала оправдываться, что 900 рублей она просила не за предсказание о коронавирусе, а за просмотр «всех периодов по здоровью» по натальной карте. А коронавирус своим клиентам она предсказывает бесплатно.

«Вы сами в это верите? Если вы поставите человеку отрицательную предрасположенность он пойдет и встретится с больным. Как он может не заразиться?» — спросил ведущий.

Журналист Михаил Шахназаров, обратившись к астрологу сказал, что никаких натальных карт нет. «Я вам на картах для блэкджека больше покажу, чем вы на этой натальной карте. Вы только что признались, что кто-то продает палочки, а вы лохов разводите на 900 рублей. Вы играете на чувствах людей, на их страхах. Это отвратительно», — резюмировал журналист.

Сама Матюшкина после съемок передачи сообщила в своем Instagram, что в эфире ее «распяли», но не сильно. И поблагодарила забайкальские СМИ за то, что обратили на нее внимание. По ее мнению, «черный пиар — тоже пиар».

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Только на тот прожиточный минимум легко можно было прожить. А на тот который сейчас, с трудом.

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

вспоминается анекдот про мужика который гуся за миллион продавал - очень деньги нужны....

Иркут 69

Жёлтые штаны... три раза "ку" (Кин Дза Дза) 😀

Drronum

Ну правильно, что зря обнулялся что ли?