Астролога из Читы «распяли» на ТВ за бизнес на коронавирусе

«Если вы хотите посмотреть это, то пишите мне. Стоимость всего 900 рублей, я посмотрю и моментально отвечу. Я до последнего не поддавалась панике, но сейчас мне даже самой страшно», — заверила она.





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«Вы сами в это верите? Если вы поставите человеку отрицательную предрасположенность он пойдет и встретится с больным. Как он может не заразиться?» — спросил ведущий.





Астролог из Читы Анютенция Матюшкина в марте на своей странице в Instagram выложила видео, в котором заверяла, что может узнать предрасположенность человека к заболеванию коронавирусом за 900 рублей. Эксперты назвали ее бизнес «разводом лохов» в эфире передачи «На самом деле».В эфире программы продемонстрировали запись из Instagram, где девушка говорит, что у некоторых людей из-за «низкого Марса» можно определить возможность заболевания коронавирусом.В эфире передачи на «Первом канале» Матюшкина стала оправдываться, что 900 рублей она просила не за предсказание о коронавирусе, а за просмотр «всех периодов по здоровью» по натальной карте. А коронавирус своим клиентам она предсказывает бесплатно.Журналист Михаил Шахназаров, обратившись к астрологу сказал, что никаких натальных карт нет. «Я вам на картах для блэкджека больше покажу, чем вы на этой натальной карте. Вы только что признались, что кто-то продает палочки, а вы лохов разводите на 900 рублей. Вы играете на чувствах людей, на их страхах. Это отвратительно», — резюмировал журналист.Сама Матюшкина после съемок передачи сообщила в своем Instagram, что в эфире ее «распяли», но не сильно. И поблагодарила забайкальские СМИ за то, что обратили на нее внимание. По ее мнению, «черный пиар — тоже пиар».