Травников призвал новосибирцев к самоизоляции

Глава Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей Новосибирской области старшего возраста обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей, сообщает правительство региона.

В Новосибирской области коронавирусом заболело четыре человека, они в стабильном состоянии. Наибольшую угрозу вирус несет для стариков.

«Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы квартиры, дома. Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства труда и социального развития Новосибирской области, в том числе – благодаря активности наших общественных организаций», — говорится в сообщении.

Ветераны, а также волонтёры, заинтересованные в оказании помощи, могут обратиться по одному из трёх телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8 800 00 00 82, телефону горячей линии по коронавирусу 112, по линии, организованной на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» +7 (383) 304 84 84.