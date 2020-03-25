Генсек ООН призвал снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости, говорится в его заявлении на сайте ООН.

«Я настоятельно призываю снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на размещение медицинского оборудования, лекарств и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией. И я поддерживаю отмену санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи», — заявил Гутерриш.

По его словам, сейчас время солидарности, а не изоляции. А такой шаг помог бы продемонстрировать солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми.

Ситуация требует невиданных прежде мер, «плана военного времени», отметил дипломат.

Сейчас под международными санкциями находятся Россия, Иран, Сирия, Судан и Северная Корея.

Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. В феврале вирус вырвался из страны. По данным на утро 25 марта, общее количество зараженных превысило 420 тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Италии, США, Испании. Китай с болезнью справился.



