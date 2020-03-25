Вышел дешевый флагман Xiaomi Redmi K30 Pro

Компания Xiaomi выпустила смартфон под брендом Redmi с обозначением K30 Pro, который эксперты нарекли «антикризисным флагманом» — аппарат имеет выдающуюся «начинку», при этом его стоимость относительно невысока.

Смартфон получил практически безрамочный экран Samsung AMOLED E3 с поддержкой HDR10+ и другие топовые компоненты: процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.

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Реализована быстрая зарядка — мощностью 33 Вт, с ее помощью аккумулятор смартфона целиком заряжается всего за 63 минуты. В наличии система охлаждения с испарительной камерой в корпусе.

Аппарат поддерживает технологии Super Bluetooth и Multilink, у него также есть порт USB-C, стандартный разъем для наушников, двухдиапазонный приемник GPS, адаптер Bluetooth 5.1. Фронтальная камера спрятана в корпус, основная имеет четыре объектива, вписанные в круг.

Redmi K30 Pro в базовой версии предлагают по цене всего 425 долларов. Это самое дешевое предложение для флагмана на базе новейшего Snapdragon 865. В продажу аппарат поступит уже 27 марта.