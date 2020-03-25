Интернет-магазины введут бесплатную доставку на время эпидемии

Российские интернет-магазины вводят бесплатную доставку во время эпидемии коронавируса, сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Ряд компаний для себя приняли решения, что в период эпидемии они делают полностью бесплатную доставку. Сейчас это семь компаний: "Связной", Wildberries, "Перекресток", "Детский мир", "Эконика" и Lamoda. К этому списку будут присоединяться и другие члены ассоциации», — сказал глава ассоциации.

«Перекресток Онлайн» также снизил минимально возможный чек для пенсионеров и запустил для них выделенную горячую линию. Такое решение было принято после рекомендаций в ряде регионов соблюдать домашний режим людям старше 65 лет.

Ранее стало известно, что россияне из-за массового перевода на режим работы из дома раскупили презервативы — продажи этого изделия за последнюю неделю увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.