Ночные клубы и кинотеатры закроют в России

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В документе указывается на необходимость приостановить деятельность ночных клубов и других аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и других заведений для досуга.

Правительство также поручило ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Такие меры были одобрены по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России.

Официально в России зарегистрировано 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели, более 90 тысяч человек остаются под наблюдением. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности.