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«Мисс Италия» скончалась от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Giorgio Simonelli

Актриса Лючия Бозе и победительница конкурса «Мисс Италия» скончалась от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Ей было 89 лет.

Лючия Бозе победила в конкурсе «Мисс Италия» в 1947 году, после этого на девушку обратили внимание кинорежиссеры. Она снялась в таких известных итальянских фильмах, как «Хроника одной любви», «Сатирикон» и «Дама без камелий».

После завершения карьеры она посвятила себе семье — ее мужем был известный матадор Луис Мигель Домингин, пара воспитывала трех детей — Мигеля, Паолу и Лючию. Сын Лючии Бозе в итоге стал известным певцом и актером.

Известно, что коронавирусом заразилась практически вся семья Лючии Бозе, многие переболели пневмонией. В память о матери Мигель Бозе опубликовал видео на своей странице в Instagram.

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