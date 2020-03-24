Продажи презервативов в России резко подскочили

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group.

Так, за семь дней было реализовано 589 тысяч упаковок презервативов, тогда как продажи в прошлом году составили 477 тысяч упаковок. Прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

Так, продажи бренда Durex выросли на 46,75%, продажи бренда Contex — на 41,91%. Кроме этого, с середины февраля в России растут продажи антидепрессантов, отмечается в исследовании. Эксперты допустили, что тренды вызваны введенным карантином и негативными новостями.

Ранее все регионы России ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Власти призвали работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

Тем временем в Великобритании из-за коронавируса на 2000% взлетели продажи детской иллюстрированной книги Тони Росса под названием «Я не хочу мыть руки!». В ней маленькой принцессе рассказывают про важность мытья рук после различных занятий.