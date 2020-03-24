Владельца «Зимней вишни» выдали России

Польша экстрадировала в Россию совладельца сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Сейчас он находится на 14-дневном карантине в Калининграде.

Вишневский — бывший профессиональный футболист, играл за «Томь», «Анжи», «Шинник», в 2013, после завершения спортивной карьеры, занялся бизнесом.

По версии следствия, в 2013-2014 году Вишневский, будучи генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, чтобы перестроить здание кондитерской фабрики без необходимых документов и проекта, в том числе без системы пожаротушения, что и привело к трагедии 25 марта 2018 года.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве ТЦ в Кемерове, приобрел дорогостоящее имущество.

Вишневский был задержан в марте 2019 года в Польше. Через год его передали в Российскую Федерацию. Сейчас он находится в одном из СИЗО Калининграда на 14-дневном карантине в связи с пандемией коронавируса. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке.

После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования. Также следствие собирается арестовать принадлежащие Вишневскому и его материи земельные участки, жилые дома, квартиры, коммерческую недвижимость, находящиеся как в России, так и на территории Испании.

При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Судят 15 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.