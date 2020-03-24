Олимпиаду в Токио перенесут из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год. В ответ Бах поддержал предложение.

«С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года»,— цитирует премьера Reuters.

Информацию о переносе Игр подтвердили в Международном Олимпийском комитете. При этом недавно доставленный в Японию из Греции олимпийский огонь останется на территории страны, Игры по-прежнему будут называться Олимпиадой-2020.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса от участия в Олимпиаде в 2020 году отказались национальные олимпийские комитеты Канады и Австралии, которые призвали перенести соревнования.