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Рекордный запас снега на Алтае приведет к двум волнам паводка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wieldi / CC BY-SA 4.0

Синоптики обнаружили, что количество снега на Семинском перевале в Республике Алтай в два раза превышает норму, это может привести ко второй волне половодья в Западной Сибири, сообщила журналистам начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Первая волна паводка в Новосибирской области, где в зону подтопления могут попасть 4 тысяч домов в 17 населенных пунктах, ожидается в конце апреля, сообщал ранее начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

«Ожидается две волны половодья. Вторая из них связана с таянием снега в горах Республики Алтай. По результатам экспедиции первого маршрута (на Семинский перевал), количество воды в снеге по высотам 1-1,5 тысячи метров — 110 миллиметров, что вдвое выше нормы. 150% от нормы зафиксировано на высоте 1,5-2 тысячи метров», — цитирует ТАССЛапчик.

Она отметила, что показатели не являются рекордными для этой территории. В Новосибирской области зимой на 13 станциях синоптики зафиксировали показатели по количеству осадков, которые вошли в пятерку самых больших за все время наблюдений.

На шести метеостанциях Новосибирской области при этом были отмечены рекордные показатели. Также рекордное количество осадков отмечалось на семи станциях Алтайского края и трех станций в Кузбассе.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...