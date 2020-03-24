Кокорин стал лучшим футболистом РПЛ

Нападающий клуба «Сочи» Александр Кокорин стал лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге, сообщает Twitter-аккаунт РПЛ.
За Кокорина проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Он опередил Сердара Азмуна («Зенит»), Кристиана Нобоа («Сочи»), Гжегожа Крыховяка («Локомотив») и Александра Беленова («Уфа»).
Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX
Эксперты РПЛ выбрали лучшим Беленова.
Кокорин выступает за «Сочи» с февраля на правах аренды из «Зенита». В четырех мартовских играх форвард забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Проведение чемпионата России приостановлено до 10 апреля в связи с пандемией COVID-19. После 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит». «Сочи» занимает 12 место.
DisobedientА это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....
MuzykantСовсем связь с реальностью потерял.
1voland1Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!
DisobedientНет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...
retrieverнедавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...