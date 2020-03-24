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Кокорин стал лучшим футболистом РПЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий клуба «Сочи» Александр Кокорин стал лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге, сообщает Twitter-аккаунт РПЛ.

За Кокорина проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Он опередил Сердара Азмуна («Зенит»), Кристиана Нобоа («Сочи»), Гжегожа Крыховяка («Локомотив») и Александра Беленова («Уфа»).

Эксперты РПЛ выбрали лучшим Беленова.

Кокорин выступает за «Сочи» с февраля на правах аренды из «Зенита». В четырех мартовских играх форвард забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Проведение чемпионата России приостановлено до 10 апреля в связи с пандемией COVID-19. После 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит». «Сочи» занимает 12 место.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...