Кокорин стал лучшим футболистом РПЛ

Нападающий клуба «Сочи» Александр Кокорин стал лучшим футболистом марта в Российской премьер-лиге, сообщает Twitter-аккаунт РПЛ.

За Кокорина проголосовали болельщики и эксперты «Матч Премьер». Он опередил Сердара Азмуна («Зенит»), Кристиана Нобоа («Сочи»), Гжегожа Крыховяка («Локомотив») и Александра Беленова («Уфа»).

Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!



Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl #Сочи #Кокорин pic.twitter.com/8vIzZTSUPX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

Эксперты РПЛ выбрали лучшим Беленова.

Кокорин выступает за «Сочи» с февраля на правах аренды из «Зенита». В четырех мартовских играх форвард забил три гола и сделал одну голевую передачу.

Проведение чемпионата России приостановлено до 10 апреля в связи с пандемией COVID-19. После 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит». «Сочи» занимает 12 место.