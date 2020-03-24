Valve выпустила новую Half-Life

Вышла игра Half-Life: Alyx, релиз от компании Valve уже доступен в сервисе Steam. Эксперты назвали новинку «эталоном VR-игр», она получила высокие баллы от первых рецензентов.

Игра доступна для владельцев шлемов виртуальной реальности. Если игрок уже владеет фирменным шлемом или контроллерами от Valve, то Half-Life: Alyx он получит бесплатно, также ему полагается дополнительный контент.

Half-Life: Alyx поддерживает VR-шлемы Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и некоторые устройства линейки Windows Mixed Reality. В будущем возможен релиз на PlayStation VR. Для российских покупателей ее стоимость составит 1085 рублей.

По сюжету события происходят между Half-Life и Half-Life 2, пользователь играет за девушку Аликс Вэнс, которая являлась одним из персонажей второй части, вышедшей в 2004 году. Игроку предстоит бросить вызов Альянсу, который усиливает контроль над планетой.

Разработчики сотрудничали с бывшим сценаристом серии Марком Лэйдлоу, музыку к новой части написал композитор Майк Мораски, известный по музыке к Counter Strike: Global Offensive, Portal 2, Team Fortress 2 и обеим частям Left 4 Dead.