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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Valve выпустила новую Half-Life

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Вышла игра Half-Life: Alyx, релиз от компании Valve уже доступен в сервисе Steam. Эксперты назвали новинку «эталоном VR-игр», она получила высокие баллы от первых рецензентов.

Игра доступна для владельцев шлемов виртуальной реальности. Если игрок уже владеет фирменным шлемом или контроллерами от Valve, то Half-Life: Alyx он получит бесплатно, также ему полагается дополнительный контент.

Half-Life: Alyx поддерживает VR-шлемы Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и некоторые устройства линейки Windows Mixed Reality. В будущем возможен релиз на PlayStation VR. Для российских покупателей ее стоимость составит 1085 рублей.

По сюжету события происходят между Half-Life и Half-Life 2, пользователь играет за девушку Аликс Вэнс, которая являлась одним из персонажей второй части, вышедшей в 2004 году. Игроку предстоит бросить вызов Альянсу, который усиливает контроль над планетой.

Разработчики сотрудничали с бывшим сценаристом серии Марком Лэйдлоу, музыку к новой части написал композитор Майк Мораски, известный по музыке к Counter Strike: Global Offensive, Portal 2, Team Fortress 2 и обеим частям Left 4 Dead.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...