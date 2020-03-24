Банкам рекомендовали изменить режим выдачи наличных

Банк России рекомендовал кредитным учреждениям ограничить выдачу и прием наличных в ряде банкоматов на фоне ситуации с коронавирусом в стране, соответствующее заявление появилось на сайте регулятора.

Ограничительные меры касаются банкоматов, которые работают в режиме рециркуляции. В таких аппаратах принятые у одного клиента банкноты выдаются другому без обработки в банке, они работают по замкнутому циклу.



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Традиционных банкоматов данные рекомендации не касаются. У таких устройств кассеты на прием и выдачу денег разные. Клиент получает из банкомата деньги из кассеты, предназначенной для выдачи, а поступившие банкноты укладываются в кассеты для приема.

Также регулятор рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой в банкоматы отправлять все банкноты на карантин. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, деньги нужно выдержать три-четыре дня.

Банкноты, которые выдаются кредитным организациям Банком России, сейчас выдерживаются до 14 дней с момента поступления. По оценке ученых, коронавирус нового типа сохраняет вирулентность на поверхностях максимум пять дней.