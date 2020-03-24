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Банкам рекомендовали изменить режим выдачи наличных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России рекомендовал кредитным учреждениям ограничить выдачу и прием наличных в ряде банкоматов на фоне ситуации с коронавирусом в стране, соответствующее заявление появилось на сайте регулятора.

Ограничительные меры касаются банкоматов, которые работают в режиме рециркуляции. В таких аппаратах принятые у одного клиента банкноты выдаются другому без обработки в банке, они работают по замкнутому циклу.

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Традиционных банкоматов данные рекомендации не касаются. У таких устройств кассеты на прием и выдачу денег разные. Клиент получает из банкомата деньги из кассеты, предназначенной для выдачи, а поступившие банкноты укладываются в кассеты для приема.

Также регулятор рекомендовал кредитным учреждениям перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой в банкоматы отправлять все банкноты на карантин. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, деньги нужно выдержать три-четыре дня.

Банкноты, которые выдаются кредитным организациям Банком России, сейчас выдерживаются до 14 дней с момента поступления. По оценке ученых, коронавирус нового типа сохраняет вирулентность на поверхностях максимум пять дней.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...