PornHub открыл премиум-доступ всем желающим

Ресурс для взрослых PornHub ввел бесплатный премиум-доступ для всех стран до 23 апреля на фоне пандемии коронавируса нового типа, об этом сообщает пресс-служба сайта.

Крупнейший порносайт призвал всех граждан оставаться дома и минимально контактировать с людьми. «PornHub призывает людей по всему миру оставаться дома, чтобы помочь сгладить кривую коронавируса путем самоизоляции», — объяснил свою акцию портал.

Премиальная подписка PornHub Premium открывает доступ к просмотру контента без рекламы, а также в качестве Full HD. Для получения премиум-доступа потребуется регистрация, однако вводить данные банковской карты не нужно.

Ранее PornHub ввел бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии, которые вынуждены находиться под домашним карантином из-за коронавируса. 20 марта сервис предоставил бесплатную подписку жителям Испании и Франции.

Отмечается, что в период пандемии трафик PornHub значительно вырос. Самый значительный рост зафиксирован в Таиланде, Италии и Бельгии. Портал отчисляет часть выручки на помощь пострадавшим от коронавируса странам.

По данным счетчика Worldometer, с начала вспышки COVID-19 в мире заразились 382 тысячи человек, более 16 тысяч из них — умерли, 102 тысячи — выздоровели. Самая серьезная ситуация — в Италии, где отмечена аномально высокая летальность от вируса.