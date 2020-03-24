Microsoft оставила Windows 10 без защиты

Обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило некоторых пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender.

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Пользователи начали жаловаться, что обновление «сломало» процесс антивирусного сканирования и ПО начало выдавать ошибку Items Skipped During Scan как при автоматической, так и ручной проверке. У многих пользователей при этом процесс завершается с ошибкой через пару минут, подтверждая, что сканирование было пропущено и угроз на устройстве не обнаружено, приводит портал Ixbt.com жалобы пользователей.

Пока неясно, какие объекты пропускаются во время сканирования и определяет ли Windows Defender сейчас какие-либо угрозы вообще. Есть вероятность, что тревога ложная и на самом деле антивирус проводит проверку успешно.

Проблема наблюдается на Windows 10 и не затрагивает других версий ОС, включая Windows 7 и Windows 8. Cудя по всему, ошибка появилась в недавнем мартовском обновлении.