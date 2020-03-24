Трое красноярцев выздоровели после коронавируса

Три красноярца из шести выздоровели после заражения коронавирусом, сообщил на странице в Instagram губернатор региона Александр Усс.

В Красноярске было зафиксировано шесть заболевших коронавирусом. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на дому находятся 4,6 тысячи человек.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — написал Усс.

В Кемеровской области также выздоровел один из двух пациентов.