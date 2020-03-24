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Разносившую коронавирус врача уволили за халатность

Источник:
«Интерфаксу»
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Фото: © stgmu.ru/

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова лишилась работы после того, как она скрыла поездку в Мадрид и вернулась оттуда с коронавирусом, заразив людей.

«Она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края», — цитирует «Интерфакс» Минздрав Ставрополья.

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В начале марта главный внештатный специалист по инфекционным болезням Ставрополья профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольского государственного медуниверситета без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Испанию.

Вернувшись, она «не проинформировала руководство о своей поездке и не предприняла мер к 14-дневной изоляции с целью профилактики распространении инфекции в период пандемии».

Спустя несколько дней Санникова была госпитализирована в больницу — у нее диагностировали COVID-19. Врачи обследовали всех, контактировавших с ней, у 11 из них экспресс-тесты выявили заражение коронавирусом.

СК РФ возбудил в отношении врача дела по статьям 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 УК РФ (халатность).

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