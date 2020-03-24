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Хирурги Центра Мешалкина заменили беременной клапан сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр Мешалкина

Специалисты Центра Мешалкина спасли беременную с дисфункцией протеза аортального клапана сердца, сохранив жизнь ребенка, сообщает учреждение.

Женщина приехала в Центр Мешалкина из поселка Чаны Новосибирской области на 19 неделе беременности для проверки функции имплантированного в 2006 году протеза аортального клапана сердца. Выяснилось, что протез работает с нарушениями, его требовалось срочно заменить.

Беременных женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями относят к группе риска: повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему вызывает постоянные изменения функции сердца, которые неблагоприятно сказываются на состоянии роженицы. В большинстве случаев сердечно-сосудистая патология, требующая хирургического вмешательства, у матери является абсолютным показанием к прерыванию беременности.

«Во время хирургического лечения сердечно-сосудистой патологии были созданы все условия, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на плод. Но в случае угрозы маточного кровотечения или иных рисков, связанных с жизнью матери, команда специалистов во главе с главным акушером-гинекологом Новосибирской области была готова оперативно вмешаться в ход операции», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением приобретенных пороков сердца Сергей Иванович Железнев.

Хирурги успешно осуществили репротезирование аортального клапана сердца: удалось спасти пациентку и сохранить жизнь ребенка. По результатам послеоперационной эхокардиографии плода не выявили отклонений. Пациентка в стабильном состоянии и готовится к выписке.

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Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

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