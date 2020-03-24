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Один из двух зараженных коронавирусом в Кузбассе выздоровел

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сергей Цивилёв, vk.com/tsivilev42

Один из двух человек в Кузбассе, заболевших COVID-19, выздоровел, его выписали из больницы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в социальных сетях.

Коронавирус у двух жителей Кемерова выявили 14 марта. Мужчина и женщина вернулись в регион из Италии, они были изолированы в инфекционной больнице №8.

«Наши врачи вылечили пациента, заболевшего коронавирусом! Его уже выписали. Анализы показали отсутствие инфекции. Еще один пациент с подтверждённым диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше», — написал Цивилёв.

Губернатор не уточнил, кто выздоровел: мужчина или женщина. В регионе 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

retriever

недавно читал про это. проблемы перепроизводства и затоваривания. для России очень редкое явление, только...