Один из двух зараженных коронавирусом в Кузбассе выздоровел

Один из двух человек в Кузбассе, заболевших COVID-19, выздоровел, его выписали из больницы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в социальных сетях.

Коронавирус у двух жителей Кемерова выявили 14 марта. Мужчина и женщина вернулись в регион из Италии, они были изолированы в инфекционной больнице №8.

«Наши врачи вылечили пациента, заболевшего коронавирусом! Его уже выписали. Анализы показали отсутствие инфекции. Еще один пациент с подтверждённым диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше», — написал Цивилёв.

Губернатор не уточнил, кто выздоровел: мужчина или женщина. В регионе 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей.