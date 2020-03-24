НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Камеры ГИБДД зафиксируют использование телефона за рулем

Источник:
Sibnet.ru
166 1
Фото: © Sibnet.ru

Новые камеры ГИБДД будут способны зафиксировать использование водителем телефона во время движения. Нарушение сейчас штрафуется суммой 1,5 тысячи рублей, постановления пришлют автовладельцам по почте.

Приборы, работающие на основе нейросети, сначала установят в Москве, но их применение не будет массовым. «Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания», — цитирует «Коммерсантъ» замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

Новые приборы будет производить корпорация «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»), их испытывали в феврале (штрафы не выносились).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый дорожный знак появится в России

Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тысячи рублей.

«Это очень большой вопрос, потому что непонятно, какие нейронные сети будут использоваться. Если у нас даже элементарное нарушение в виде несоблюдения разметки может быть ошибочно распознано камерами. Камера порой даже не может определить местоположение такого большого объекта, как автомобиль. А что уж тут говорить о телефоне, который будет в руках у водителя, который сидит за лобовым стеклом», — приводит РБК мнение автоюриста Сергея Радько.

Еще по теме
Страховщики попросили расширить тарифный коридор ОСАГО
Новый дорожный знак появится в России
Власти отказались от увеличения штрафов за нарушения ПДД
«Яндекс» предложил забайкальским водителям проверку на усталость
смотреть все
Авто #Автоправо
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ заявил о глубоком падении экономики в 2020 году
•
Переболевшие COVID-19 получили иммунитет
•
Камеры ГИБДД зафиксируют использование телефона за рулем
•
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Хирурги Центра Мешалкина заменили беременной клапан сердца
Сибирь 24.03.2020 11:55
Один из двух зараженных коронавирусом в Кузбассе выздоровел
Сибирь 24.03.2020 11:39
Рекордное количества сервалов родилось в новосибирском зоопарке
Сибирь 24.03.2020 10:37
Путина попросят увеличить штрафы для поджигателей тайги
Сибирь 24.03.2020 10:31
Самое популярное
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
28521
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
28044
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
11937
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
9142
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ заявил о глубоком падении экономики в 2020 году
•
Переболевшие COVID-19 получили иммунитет
•
Камеры ГИБДД зафиксируют использование телефона за рулем
•
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

ager

медсестры получают 15 тыс рублей, а они отправляют 7 бортов помощи за счет налогоплательщиков