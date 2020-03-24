Камеры ГИБДД зафиксируют использование телефона за рулем

Новые камеры ГИБДД будут способны зафиксировать использование водителем телефона во время движения. Нарушение сейчас штрафуется суммой 1,5 тысячи рублей, постановления пришлют автовладельцам по почте.

Приборы, работающие на основе нейросети, сначала установят в Москве, но их применение не будет массовым. «Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания», — цитирует «Коммерсантъ» замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

Новые приборы будет производить корпорация «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»), их испытывали в феврале (штрафы не выносились).

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Предполагается, что штрафы будут присылать автовладельцам по почте. Если за рулем в момент нарушения находился не собственник, он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

В России запрет на пользование телефоном за рулем без использования hands-free введен в ПДД в 2001 году, с 2013-го за нарушение действует штраф 1,5 тысячи рублей.

«Это очень большой вопрос, потому что непонятно, какие нейронные сети будут использоваться. Если у нас даже элементарное нарушение в виде несоблюдения разметки может быть ошибочно распознано камерами. Камера порой даже не может определить местоположение такого большого объекта, как автомобиль. А что уж тут говорить о телефоне, который будет в руках у водителя, который сидит за лобовым стеклом», — приводит РБК мнение автоюриста Сергея Радько.