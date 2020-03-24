Рекордное количества сервалов родилось в новосибирском зоопарке

Семь котят родилось у трех самок сервалов, это рекорд для Новосибирского зоопарка имени Шило, сообщает учреждение на сайте.

Потомство принесли сразу три самки. У двух самок по трое малышей, у третьей самки – один детеныш. Они все родились примерно в одно время — в январе. Первые недели жизни они были надежно спрятаны своими мамами в укрытиях.

«Материнское молоко, забота, тепло и покой сделали свое дело: теперь у нас семь ушастых, любопытных и неугомонных маленьких сервалов. Самки уже не могут удержать их в домиках, да и не стремятся к этому. Мамы поощряют активность детенышей и принимают меры, только когда игра становится рискованной.

Сервалы в холодное время содержатся в павильоне, закрытом для посетителей. Но скоро сервалов переведут в уличные вольеры, и за ними можно будет понаблюдать.