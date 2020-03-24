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МВФ заявил о глубоком падении экономики в 2020 году

Источник:
РИА Новости
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Фото: G0T0 / CC0

Международный валютный фонд прогнозирует глубокую рецессию в мировой экономике из-за коронавируса в 2020 году, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам конференции с министрами финансов стран «Большой двадцатки».

«Во-первых, перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия, по крайней мере, такая же серьезная, как во время мирового финансового кризиса или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году», — приводит РИА Новости заявление Георгиевой.

Страны с развивающейся экономикой оказались в критическом положении из-за ситуации с коронавирусом, отметила Георгиева. Отток капитала составил 83 миллиарда долларов с начала кризиса, что является абсолютным рекордом за всю историю.

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МВФ в январе понизил прогнозы по росту мирового ВВП на 2020 и 2021 годы — на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3 и 3,4% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который распространился по всему миру из Китая. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки переместился в Европу. В последние недели наиболее опасная ситуация наблюдается в Италии, Иране, Южной Корее, Франции, Испании и Германии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, случаи COVID-19 зафиксированы более чем в 160 странах, заболели свыше 341 тысячи человек, 14 765 погибли, почти 99 тысяч вылечились. В России на сегодняшний день выявили 438 случаев инфицирования.

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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

ager

медсестры получают 15 тыс рублей, а они отправляют 7 бортов помощи за счет налогоплательщиков