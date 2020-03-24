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Власти Забайкалья попросят Путина увеличить штрафы для поджигателей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Seaq68 / Pixabay License

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и зампред правительства региона Андрей Гурулев составили предложение об увеличении суммы штрафов за поджоги. Письмо адресуют президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Мы рассмотрели все документы и подготовили предложения Юрию Трутневу для доклада президенту России. Предлагаем увеличение штрафов за поджоги. Сейчас наказание — это штраф в размере 5 тысяч рублей, если нет ущерба. Думаем сделать, как для пьяных водителей, первое нарушение – 30 тысяч рублей, второе – уголовное дело», — сказал Гурулев.

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Он отметил, что в прошлом и текущем году было составлено порядка 100 протоколов о поджогах, но, к сожалению, это не дает эффекта. Увеличение штрафов позволит сократить количество пожаров на территории Забайкалья.

По данным на 24 марта, в Забайкалье действуют пожары площадью 600 гектаров, 10 лесных пожаров, два пожара на локализации. В Улетовском, Читинском районах и городе Чите открыт пожароопасный сезон.


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Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

ager

медсестры получают 15 тыс рублей, а они отправляют 7 бортов помощи за счет налогоплательщиков