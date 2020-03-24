Омича накажут на нарушение карантина после приезда из-за границы

Мужчина в Омске нарушил карантин: он вышел на улицу вместо того, чтобы находиться на самоизоляции, хотя недавно вернулся из-за границы и может быть заражен коронавирусом, сообщается на сайте областного правительства.

«Карантинный режим в домашних условиях нарушил глава одной из семей, вернувшихся из-за границы. Не имея права покидать пределов квартиры до истечения положенного срока, мужчина решил погулять. Факт зафиксирован, Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены», — говорится в сообщении.

Нарушителя привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил общественной безопасности.

По данным на 23 марта, в Омской области официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.