Омича накажут на нарушение карантина после приезда из-за границы

Мужчина в Омске нарушил карантин: он вышел на улицу вместо
того, чтобы находиться на самоизоляции, хотя недавно вернулся из-за границы и
может быть заражен коронавирусом, сообщается на сайте областного правительства.
«Карантинный режим в домашних условиях нарушил глава одной
из семей, вернувшихся из-за границы. Не имея права покидать пределов квартиры
до истечения положенного срока, мужчина решил погулять. Факт зафиксирован,
Роспотребнадзор и правоохранительные органы уведомлены», — говорится в сообщении.
Нарушителя привлекут к административной ответственности за
несоблюдение правил общественной безопасности.
По данным на 23 марта, в Омской области официально не
зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.