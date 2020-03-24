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Варламов сбежал от коронавируса в Бурятию

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Илья Варламов уехал «подальше от коронавируса» в Бурятию и уже прошелся по центру столицы республики — городу Улан-Удэ. Об этом он рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

«Я решил наконец-то уехать подальше от всех ваших коронавирусов. Уехать туда, где нет людей, где нет вирусов, самоизолироваться», — сообщил он в сторис.


Блогер прошелся по центру Улан-Удэ и обратил внимание на пандус для маломобильных граждан. Он назвал его «потрясающим» изобретением, и отметил, что если его залить водой, то получится горка.

В марте Варламов пожаловался на неразвитый внутренний туризм в России и сказал, что не смог улететь из Читы в Чарские пески. Байкальская горная компания из Забайкалья сообщила, что готова организовать для него тур в Каларский район, где блогера будет ждать номер в гостинице Байкальской горной компании и транспорт.

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