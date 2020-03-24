Определились первые участники Евровидения-2021

Представители десяти стран-участниц Евровидения подтвердили, что поедут на конкурс в 2021 году, все они выступят с новой песней, сообщает Европейский вещательный союз.

«После отмены (Евровидения) следующие страны объявили, что в 2021 году они будут представлены первоначально выбранным на этот год артистом: Азербайджан, Бельгия, Болгария, Грузия, Греция, Израиль, Испания, Швейцария, Нидерланды и Украина», — говорится в сообщении.

Организаторы Евровидения были вынуждены отменить музыкальный конкурс из-за распространения во всем мире коронавируса. Все артисты, прошедшие национальный отбор в этом году, смогут поехать в Роттердам в 2021, но песню придется выбрать новую.

Россию должна была представить группа Little Big в расширенном составе с песней «Uno». Клип на композицию побил рекорд по просмотрам на YouTube относительно других видео — песню от России посмотрели более 30 миллионов раз, в то время как другие клипы собрали не более 1,5 миллиона просмотров.