Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, выход изображения приурочен к годовщине релиза первой части игры, сообщается в официальной группе проекта в Facebook.

«Восхищаясь фанатскими рисунками, рассказами, косплеями и модами, мы понимаем, что обязаны дать вам многое — вторую главу великой саги, достойную своего наследия. Нашу самую амбициозную и масштабную игру на данный момент», — говорится в сообщении студии.

Фото: © GSC Game World

Представители GSC Game World напомнили про карантин в связи с пандемией коронавируса и необходимость оставаться дома. «Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты. Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2», — подчеркнули разработчики.

Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2 в мае 2018 года. Франшиза имеет легендарный статус среди поклонников, на сегодня вышло три одноименных игры.