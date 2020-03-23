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Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, выход изображения приурочен к годовщине релиза первой части игры, сообщается в официальной группе проекта в Facebook.

«Восхищаясь фанатскими рисунками, рассказами, косплеями и модами, мы понимаем, что обязаны дать вам многое — вторую главу великой саги, достойную своего наследия. Нашу самую амбициозную и масштабную игру на данный момент», — говорится в сообщении студии.

Фото: © GSC Game World

Представители GSC Game World напомнили про карантин в связи с пандемией коронавируса и необходимость оставаться дома. «Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты. Это — первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2», — подчеркнули разработчики.

Генеральный директор студии GSC Game World Сергей Григорович официально анонсировал S.T.A.L.K.E.R. 2 в мае 2018 года. Франшиза имеет легендарный статус среди поклонников, на сегодня вышло три одноименных игры.

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Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

1voland1

Гуня ты чё несёшь?)Сатана тебя первого приберёт в своё царство!

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Alexander222

"..Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу.." похоже пенс. возраст в ближайшее время перевалит...

ager

медсестры получают 15 тыс рублей, а они отправляют 7 бортов помощи за счет налогоплательщиков