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Российская пшеница обошла по стоимости нефть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Стоимость российской пшеницы в марте достигла рекордных значений, тонна зерна 20 марта стоила 13,27 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Это самый высокий уровень котировок за всю историю.

Стоимость тонны российской нефти марки Urals для средиземноморского рынка в пересчете на рубли стоил в эту же дату 12,85 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Пшеница ранее никогда не обгоняла нефть по стоимости.

Отмечается, что цена на продовольствие растет на фоне падения остальных рынков. В частности, почти все мировые биржи подняли стоимость пшеницы, после чего экспортеры и переработчики стали повышать закупочные цены.

Многие владельцы зерна готовы воспользоваться ситуацией и выгодно сбыть запасы — в пользу этого работают сразу три фактора, отмечает издание. В частности, производителям нужны деньги для посевной. Кроме этого, нужно освобождать склады. Наконец, в отрасли циркулируют слухи о возможном ограничении экспорта зерна.

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