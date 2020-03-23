Россия перебросит подводные ракетоносцы на Дальний Восток

Россия перебросит новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» на Дальний Восток.

Тихоокеанскому флоту передадут пять подлодок. По остальным ракетоносцам, строительство которых только в планах, решения пока нет. Предположительно, одна из этих субмарин также отправится на Дальний Восток, пишут «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названы способные уничтожить человечество подлодки

Минобороны с помощью такой переброски рассчитывает восстановить дальневосточный подводный ядерный арсенал, который был фактически утрачен после распада СССР. Так, какое-то время в составе флота была лишь одна атомная подлодка с баллистическими ракетами на борту.

Серия ракетоносцев проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Ракеты могут поражать цели на расстоянии более 9 тысяч километров.

Как отмечают эксперты, одним залпом подлодка может сравнять с землей небольшое государство или американский штат. Перехватить ракеты очень тяжело — каждая имеет разделяющийся головной блок, который маневрирует перед ударом по цели.