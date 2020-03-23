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Россия перебросит подводные ракетоносцы на Дальний Восток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АО ЦКБ МТ Рубин

Россия перебросит новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» на Дальний Восток.

Тихоокеанскому флоту передадут пять подлодок. По остальным ракетоносцам, строительство которых только в планах, решения пока нет. Предположительно, одна из этих субмарин также отправится на Дальний Восток, пишут «Известия».

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Минобороны с помощью такой переброски рассчитывает восстановить дальневосточный подводный ядерный арсенал, который был фактически утрачен после распада СССР. Так, какое-то время в составе флота была лишь одна атомная подлодка с баллистическими ракетами на борту.

Серия ракетоносцев проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Ракеты могут поражать цели на расстоянии более 9 тысяч километров.

Как отмечают эксперты, одним залпом подлодка может сравнять с землей небольшое государство или американский штат. Перехватить ракеты очень тяжело — каждая имеет разделяющийся головной блок, который маневрирует перед ударом по цели.

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