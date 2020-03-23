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Житель Кузбасса нарушил режим самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейские в Новокузнецке установили личность мужчины, который должен был соблюдать двухнедельный домашний карантин, но ходил в магазин, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Нарушителя вычислили по сообщениям в интернете. Пассажир самолета, прилетевшего из Таиланда в Новокузнецк, был замечен в магазине, несмотря на предупреждение об установленных ограничениях.

Полицейские установили, что самоизоляцию нарушил 60-летний мужчина. Информация о нем передана специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в Instagram сообщал, что в городе участились случаи нарушения карантинного режима со стороны прибывших из зарубежных стран граждан.

Он напомнил, что при нарушении условий карантина на человека распространяется статья 236 уголовного кодекса РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Если действия заболевшего привели только заражению других людей, а смертей не последовало, нарушителю карантина грозит до 80 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года ограничения свободы.

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