Курс доллара превысил отметку в 81 рубль, евро поднялся выше 87, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Американская валюта подорожала на 1,07 рубля, евро — на 1,53 рубля. Российский рынок акций обвалился по основным индексам, рублевый индекс Мосбиржи понизился на 4% — до 2235,38 пункта, а РТС — на 6,12%, до 867,7 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent упал на 2,93%, достигнув 26,19 доллара за баррель. Падение рубля и нефти происходит одновременно на фоне развала соглашения ОПЕК+, а также снижения закупок горючего из-за эпидемии коронавируса.

Сделка экспортеров нефти прекратит свое действие 1 апреля, после чего у стран-участников не будет никаких ограничений, они смогут увеличить добычу и предложение нефти на рынке, что может привести к дальнейшему падению стоимости.