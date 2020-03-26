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Россияне стали активнее покупать памятники онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено nisp.ru

Приближение поминальной недели традиционно повышает спрос на ритуальные товары. В этом году, как сообщает гипермаркет памятников Nisp.ru, отмечена тенденция роста заказов, в том числе оформления памятников, в онлайн-режиме.

Как считают специалисты компании, рост числа удаленных заказов связан с рисками заражения коронавирусом, поскольку уже закрыты границы многих стран, а медики настоятельно рекомендуют как можно реже выходить из дома. Особую опасность в настоящий момент представляют места большого скопления людей, такие как общественный транспорт. Соответственно в таких реалиях обычный "очный" заказ надгробий и оградок связан с определенными рисками. 

«Именно поэтому многие граждане сегодня предпочитают купить памятник со скидкой в режиме онлайн, выбирая изделия прямо на дому на официальных сайтах гранитных мастерских. На подобных ресурсах представлен впечатляющий ассортимент стел, оград, вазонов, скамеек и других компонентов мест захоронений», — говорится в сообщении Nisp.ru.

Более того, посетители могут самостоятельно скомпоновать оптимальный набор с помощью онлайн-конструктора. А виртуальный калькулятор быстро рассчитает стоимость собранной композиции, позволяя сразу же прикинуть необходимый бюджет.

«Как бы это цинично не звучало, но именно ритуальные товары сегодня пользуются повышенным спросом... Каждый из нас понимает – жизнь конечна и скоротечна, а память может быть долговечна, если место захоронения любимого человека будет оформлено должным образом», — добавляют в компании.

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Топ комментариев

protarr27

Если все в эти выходные проявят благоразумие и будут сидеть дома, а не шляться по городским заведениям,...

velam

Этот налог не коснется большей части россиян )

protarr27

А что тут чекистского? Эти меры приняты уже во всём мире, мы последние. Или Трамп и Макрон тоже чекисты?...

-Керя-

Вспоминается мульт "Золотая антилопа" где раджа кричал -мало ещё ещё...

corrector

да практически ВСЕХ не коснется