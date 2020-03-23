НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе

Источник:
РИА Новости
663 11
Фото: © пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел милость Божию в коронавирусной инфекции нового типа, заявление прозвучало после литургии в Переделкине в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал священнослужитель.

Патриарх Кирилл отметил, что эпидемия может помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации», — отметил он.

РПЦ ранее утвердила тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса, заболевание называется «вредоносным поветрием».

Тема: Распространение коронавируса
Вайнштейн заболел коронавирусом в тюрьме
Житель Кузбасса нарушил режим самоизоляции
«Почта России» прекратила прием международных посылок
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
смотреть все
Жизнь #Религия
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
•
Россия перебросит подводные ракетоносцы на Дальний Восток
•
Российская пшеница обошла по стоимости нефть
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Кузбасса нарушил режим самоизоляции
Сибирь 23.03.2020 18:35
Наборы для паникеров начали продавать на Алтае
Сибирь 23.03.2020 16:12
Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца
Сибирь 23.03.2020 15:13
Енот застрял на березе под Новосибирском. ВИДЕО
Сибирь 23.03.2020 14:55
Самое популярное
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
22515
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
22019
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
11299
Коронавирусом заболели еще трое жителей Красноярска
9053
Обсуждение (11)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс доллара превысил отметку в 81 рубль
•
Россия перебросит подводные ракетоносцы на Дальний Восток
•
Российская пшеница обошла по стоимости нефть
•
Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе
Как это работает
•
Лучшие витамины весной: печень и лук
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
172
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
93
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Российская нефть обвалилась до 19 долларов за баррель
72
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
53