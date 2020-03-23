Патриарх Кирилл увидел милость Божию в коронавирусе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел милость Божию в коронавирусной инфекции нового типа, заявление прозвучало после литургии в Переделкине в храме Святого благоверного князя Игоря Черниговского.

«Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву. Здесь возникает возможность подумать не только о гневе Божием, как это было в истории, но, скорее всего, о милости Божией», — сказал священнослужитель.

Патриарх Кирилл отметил, что эпидемия может помочь людям понять, что человеческая цивилизация находится в большом кризисе, «связанном с самоуверенностью и гордыней».

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности и осознать хрупкость этой цивилизации», — отметил он.

РПЦ ранее утвердила тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса, заболевание называется «вредоносным поветрием».