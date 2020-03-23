Наборы для паникеров начали продавать на Алтае

Торговые сети Алтайского края начали предлагать покупателям так называемые наборы для паникеров, состоящие из продуктов первой необходимости.

Такие наборы обнаружили в «Марии-Ра» жители Бийска и Барнаула. В коризинах сформированы наборы из товаров, которые стали особенно популярными в период эпидемии коронавируса в России.

«В корзинке есть и заветная гречка, антибактериальные влажные салфетки, консервы, соль, мука, масло – все для того, чтобы купить минимальный стратегический запас продуктов и не паниковать», – говорится в сообщении в паблике «Инцидент Рубцовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Люди с ума посходили, мы конец света и то ожидали проще чем этот карановирус, да каранавирусу пофиг на наш город, живите спокойно, не сходите с ума! Всё будет хорошо, вы больше паники наводите!!!», «При туберкулезе и вич нет паники, а что такое короновирус?!!! Очнитесь!!! Что за необоснованная паника!!», «А чё там туалетной бумаги нет?не полный набор...» – написали комментаторы.