«Почта России» прекратила прием международных посылок

«Почта России» приостановила прием международных отправлений из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

Ряд государств ранее прекратили обработку международной почты из-за введенного карантина и прекращения авиарейсов. «Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В частности, ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Чили, Мьянмы, Эквадора.

«Почта России» возобновит прием отправлений в адрес данных стран, после снятия там ограничений. При этом отмечается, что в любом случае угроза заражения через посылки отсутствует.

«В настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления», — подчеркивается в сообщении.