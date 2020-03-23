Магазины Забайкалья закупили гречки на два месяца

Торговые сети и магазины Забайкальского края создали запасы гречневой крупы, которых хватит на два месяца. Ажиотажного спроса на крупу не замечено, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Запасы пополняются постоянно. Это касается, в том числе, и гречневой крупы. Ее запас рассчитан на два месяца», — сообщил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев.

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Список товаров первой необходимости включает в себя 47 наименований, в том числе воду, мясо, сахар, соль. В настоящее время в него добавлено еще пять позиций — это товары для новорожденных (подгузники, пеленки, соски-пустышки и другие).

«Мы оперативно реагируем на сигналы населения, если они касаются жалоб на якобы завышенную цену или отсутствие товара», — отметил Бардалеев.

Правительство Новосибирской области также отчиталось о том, что запасы зерна оптимальны – 402 тысячи тонн. На складах находится 200 тонн гречневой крупы, 300 тонн риса, 200 тонн макаронных изделий, около 190 тонн подсолнечного масла. Кроме того, в Безменове будет запущен завод, где за сутки будут производить около 50 тонн крупы гречневой.