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Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на встрече с вице-премьерами.

Глава российского правительства также распорядился временно приостановить проведение в стране Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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