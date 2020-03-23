Власти сообщили еще о 71 случае заражения в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

«В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно в европейских странах. За сутки зафиксирован 71 случай и 17 человек выздоровели, всего это 438 заболевших», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на встрече с вице-премьерами.

Глава российского правительства также распорядился временно приостановить проведение в стране Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.