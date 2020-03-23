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Сильный ветер принесет похолодание в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сильный ветер, похолодание и метели ожидаются в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии в ближайшую неделю. К пятнице в некоторых районах ночью ожидают до -29 градусов, сообщил Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура ночью -2… -7, местами -7… -12 градусов. Днем -10… -15, местами 0… +5. В среду и четверг ветер усилится до 22 метров в секунду. Температура понизится. Ночью столбик термометра упадет до -12… -17, по северу до -24 градусов. Днем ожидается -2… -7 градусов.

В Бурятии порывы ветра в ближайшие три дня будут достигать 23 метров в секунду, в республике ожидается умеренный и сильный снег, метели. Температура ночью во вторник 0... -5, местами до -13. Днем +2… +7 градусов. Со среды начнется похолодание. Ночью -9… -14, местами до -24, по юго-западу до -29. Днем -2… +3, местами -6… -11 градусов.

В Иркутской области во вторник небольшой снег, ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -11… -16, местами до -33. Днем -3… -8, местами -12… -17 градусов. Со среды начнется небольшое потепление. Температура ночью -11… -16, местами -6… -11. Днем -2… +3, при увеличении облачности -6… -11 градусов, сообщили иркутские синоптики.

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