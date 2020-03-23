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Оттепель начнется в Новосибирске в середине недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

Потепление до 2 градусов тепла придет в Новосибирск к четвергу после морозного начала недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Морозная погода продержится двое суток. В эти дни осадки маловероятны. 24 марта температура понизится до 12-17 градусов мороза, днем составит 2-7 градусов мороза», — сказал синоптик.

По его словам, дальше ожидается ослабление морозов, повышение температуры при отсутствии осадков. К четвергу погода повысится до 6-11 градусов мороза ночью и до 2 градусов тепла днем. Вместе с потеплением усилится ветер до 10-16 метров в секунду.

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