Потенциально опасный астероид показали на видео

Участники проекта Virtual Telescope запечатлели крупный астероид (52768) 1998 OR2, который приблизится к Земле 29 апреля. Он подойдет к планете на расстояние 6,3 миллиона километров.

NASA отнесло это небесное тело, имеющее 1,8-4,1 километра в диаметре, к «потенциально опасным» для нашей планеты объектам, поскольку маршрут его полета пересекает земную орбиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Space.com.

В день своего максимального сближения с Землей астероид будет находиться от нас на расстоянии 6,3 миллиона километров — это в 16 раз больше расстояния до Луны.

В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.