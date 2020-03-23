Ученые из Бурятии попросили денег на новый тест по коронавирусу

Ученые из Бурятии начали разработку нового экспресс-теста по определению коронавируса по капле крови, но им необходимо собрать 2 миллиона рублей, сообщила общественница Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

«Наши разработчики родом из Бурятии (Анжей Жимбиев и друзья) скоро подарят миру гениальное и простое средство от COVID-19! Нужно 2 миллиона рублей. Сейчас есть 60 спонсоров уникальнейшего проекта», — написала она.

Хамаганова попросила перечислить исследователям денег и назвала этот тест «рецептом спасения человечества». Действующую тест-систему по определению коронавируса создали в новосибирском центре эпидемиологии «Вектор».

Ее отправляют не только в российские регионы, но и в другие страны. Ученые утверждают, несмотря на то, что вирус может мутировать — в улучшении она не нуждается.