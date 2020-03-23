Фигуристка Сотникова показала шрам после операции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, недавно перенесшая операцию, показала шрам, который остался у нее после вмешательства. Фото она разместила в Instagram.
«Все смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, будто это ожерелье на миллиард. Правильно? Правильно», — написала Сотникова под снимком.
Фигуристка в феврале перенесла операцию на позвоночнике. После этого 23-летняя спортсменка, не выступающая на международных соревнованиях с 2016 года, объявила о завершении карьеры.
Сотникова стала первой российской спортсменкой в истории, выигравшей олимпийское золото в одиночном женском катании. Она сделала это на Играх в Сочи в 2014 году.
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