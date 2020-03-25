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Фильм дня: «Охотники за разумом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Охотники за разумом» вместил в себе одновременно пугающие и притягивающие жанры — ужасы, триллер и детектив. Страшные кадры балансируют между тревожным сюжетом и интригующей тайной: кто убийца?

Сюжет построен вокруг финального экзамена для будущих сотрудников ФБР. Семь агентов отправляют на специально оборудованный остров, чтобы они раскрыли выдуманное преступление. Никто из молодых ребят не чувствует реальной опасности, ведь это всего лишь тест...

Но все меняется, когда лидера группы в действительности убивают. Всем становится ясно — среди экзаменуемых находится реальный серийный убийца с изощренной фантазией.

Жанр ужасов в фильме проявляется кадрами смерти и искусно созданной нервозной атмосферой в моменты перед убийствами. Но желание разгадать главную тайну происходящего преобладает над страхом. Зритель мгновенно погружается в сюжет и начинает вычислять — кто в рядах будущих агентов ФБР выдает себя за другого.

«Охотники за разумом» сняты в 2004 году (Великобритания, США, 16+). Режиссер фильма Ренни Харлин за основу для сюжета взял роман Агаты Кристи «Десять негритят». 

Этот фильм есть в бесплатном онлайн-кинотеатре Wink



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Disobedient

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Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

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