Страховщики попросили расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков предложил Банку России расширить тарифный коридор в ОСАГО на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют, следует из письма, направленного председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Стоимость восстановительного ремонта, осуществляемого в рамках ОСАГО, вырастет из-за изменения курса валют. А в связи с подорожанием запасных частей вырастут и непосредственные денежные выплаты по ОСАГО, цитирует РИА Новости документ.

Если предложение будет принято, минимальная граница стоимости страховки для легковых авто физлиц опустится до 2471 рубля, а максимальная поднимется до 5436 рублей. Сейчас тарифный коридор составляет 2746–4942 рубля.

Текущий коридор был установлен в результате реформы ОСАГО, стартовавшей в январе прошлого года. Страховщик вправе внутри этого коридора выбрать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты и получается итоговая стоимость полиса.